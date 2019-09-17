Жители центра Челябинска на полдня останутся без электричества

Из-за ремонта на сетях 4,5 тысячи жителей Челябинска останутся без электроснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Россети Урал» – «Челябэнерго», утром и днем в воскресенье, 22 сентября, специалисты компании будут проводить работы по замене опоры 110 кВ в Советском районе Челябинска. Выполнение отдельных этапов демонтажа и установки энергооборудования, по условиям безопасного производства работ, невозможно без ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики предупреждают жителей Челябинска о том, что в воскресенье, 22 сентября 2019 года, в период с 04:00 до 13:00 планируется временное обесточение части потребителей Советского района города Челябинска, запитанных от подстанции (ПС) 110 кВ «Южная».

В зону временного обесточения попадает район, ограниченный улицами Сулимова, Овчинникова, Цеховая, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цвиллинга, Перовской, Монакова, Комсомольская с населением 4500 человек.

А также: МОУ Детский дом №6, Лаборатория ГМЛПУЗ ЧОКБ (ул. Переселенческий пункт, 11), насосные МУП ПОВВ, ЦТП АО «УСТЭК-Челябинск», Отделение МБУЗ «Городская клиническая больница №1» (ул. Доватора, 26), Отдел полиции по вопросам миграции Советского района (ул. Цвиллинга, 58б).

Энергетики обращаются к челябинцам с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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