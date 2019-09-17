Есть желание, но нет возможности: эксперты объяснили, почему молодежь бежит из Челябинска

Челябинск вошел в число антилидеров рейтинга молодежной миграции в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44% жителей Челябинска в возрасте до 30 лет намерены уехать в другой город в течение ближайших 7 лет. Таковы результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

Таким образом, столица Южного Урала заняла четвертое место антийрейтинга среди городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. Больше челябинцев сбежать из родного города проявили желание молодые люди из Тольятти (55%), Омска (47%) и Барнаула (45%). Замыкает пятерку антирейтинга Волгоград (41%).

Наименьшее число молодых людей выразили желание переехать в другой город в Севастополе (16%), Грозном (17%), Краснодаре (21%), Симферополе (21%) и Москве (21%).

При этом среднероссийский показатель молодых «домоседов» авторы исследования оценили в 67%. 33% изъявили желание поискать себе жилье и работу в другом городе. При этом 29% намерены сменить «прописку» в течение следующих семи лет.

Отметим, что больше половины городов, участвовавших в исследовании, можно отнести к «группе 30%», где миграционные настроения испытывают от 30% до 39% молодых людей. Таких в рейтинге 48 из 76.

Главн­ая проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь,– это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квал­ифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, – цитирует эксперта «Российская газета». – Образование означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни. Во-вторых, хорошее​ современное разностороннее образование подразумева­ет возможности выбора рабочих мест с дос­таточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких, как Омск или Челябинск, на всех желающих не хватает. Соответственно, люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петерб­ург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе».

Челябинск, Виктор Елисеев

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