В Челябинской области разрушается уникальный памятник

Южноуральские чиновники забросили уникальный культурный объект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура провела проверку исполнения администрацией муниципального района законодательства в сфере надлежащего сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Пороги».

Напомним, Порожская гидроэлекстростанция – старейшая в России непрерывно действовавшая ГЭС. Она была запущена в эксплуатацию в 1910 году и проработала без остановок до 2017 года.

«Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс Пороги», расположенный на левом берегу реки Большая Сатка поселка Пороги, поставлен на государственную охрану постановлением Челябинской областной думы от 15 февраля 1996 года, принадлежит на праве муниципальной собственности администрации Саткинского района», – напомнили в надзорном ведомстве.

Однако на момент проверки техническое состояние объекта электростанции, проработавшей больше 100 лет, является неудовлетворительным, требует проведения противоаварийных мероприятий: плотина имеет трещины массового характера, разрушена часть кладки, происходит заиливание акватории за счет насосного грунта, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады.

По результатам проверки главе Саткинского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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