В Челябинске накрыли склад контрафактных алкоголя и сигарет на 4 миллиона рублей

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по факту хранения и реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках проводимых на территории Челябинска мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции выявили факты хранения и реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Полицейскими установлено, что 35-летний местный житель организовал в помещениях трех гаражных боксов, расположенных на территории Калининского, Курчатовского и Ленинского районов города, хранение контрафактных алкоголя и сигарет, которые продавал в торговых точках Челябинска.

В ходе проведения мероприятий оперативниками УМВД обнаружено и изъято более 1800 бутылок емкостью 0,5 литра алкоголя и около 77 500 табачной продукции на общую сумму свыше 4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В соответствии с действующим законодательством санкция по данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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