Оппозиция попыталась прорваться в Челябинскую гордуму через Центральный райсовет

На заседании собрания депутатов Центрального района Челябинска представители оппозиции потребовали избрать их в состав городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горячие дебаты вокруг вопроса распределения думских мандатов разыгрались сегодня в собрании депутатов Центрального района Челябинска.

Свои кандидатуры в городской парламент выдвинули, помимо «единороссов», также выдвинули представитель «Справедливой России» Роман Никитин и прошедшая в райсовет от партии «Яблоко» Елена Вахтина.

Однако, поддержки коллег они не получили. В итоге, Центральный район будут представлять в городской думе исключительно «единороссы», утвержденные в ходе вчерашней партийной конференции: директор школы №148 Лариса Демчук, застройщики Олег Иванов и Кирилл Матвеев, главврач Челябинской областной детской клинической больницы Ирина Киреева, советник гендиректора радиозавода «Полет» Владислав Орлов, главный врач городской больницы №1 Дмитрий Тарасов и проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Напомним, последнему прочат пост председателя городской думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.19

Собственник выставил на продажу сгоревший в центре Челябинска памятник культуры. / В Челябинске накрыли склад контрафактных алкоголя и сигарет на 4 миллиона рублей. / В Челябинской области разрушается уникальный памятник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»