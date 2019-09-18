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Среда, 18 сентября 2019, 12:31 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске строители продолжают уничтожать культурный слой, несмотря на запрет чиновников

Фото со страницы Юрия Латышева, Facebook

Строители продолжают работы по строительству развязки, несмотря на запрет госкомитета охраны объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинска, наконец, выдал предписание о приостановке работ на улице Нагорная. Однако строители его игнорируют. Об этом заявил краевед Юрий Латышев.

Представители подрядчика продолжение работ объясняют тем, что компания не получила никаких официальных документов о приостановке работ. Общественник уверен, что происходит это при попустительстве областных и городских чиновников. «Работы на развязке могли бы быть остановлены по звонку вице-губернатора Сергея Шаля на основе предписания госкомитета. Но зачем ему это? Продолжение незаконного строительства развязки для него важнее, чем спасение культурного наследия. Яркое доказательство конфликта интересов – строитель Шаль не должен курировать охрану памятников истории и культуры», – подчеркивает Юрий Латышев.

Весьма беззуба и позиция самого органа, призванного обеспечить охрану памятников культуры, уверен краевед. «Даже представитель строителей-беспредельщиков спросил, почему госкомитет не подал в арбитражный суд ходатайство о приостановке работ, там главный ответчик – управление дорожного хозяйства, заказчик это беспредела. Хороший и правильный вопрос», – отмечает общественник.

Кроме того, незаконные работы ведутся с грубым нарушением порядка строительных работ – без установки ограждения, заметил Юрий Латышев. Общественник уже поставил об этом в известность орган государственного строительного надзора.

В пресс-службе мэрии Челябинска не смогли оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию, предложив направить им запрос. РИА «Новый День» направил официальный запрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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