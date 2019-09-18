Южноуральские школьники восстали против занятий во вторую смену

В селе под Челябинском школьники вышли на пикет против занятий во вторую смену.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области разворачивается скандал вокруг протестной акции, которую устроили десятиклассники Долгодеревенской средней общеобразовательной школы.

Началось все в первый день учебного года, когда школьники пришли на торжественную линейку с плакатами: «Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену», «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны».

Учащиеся говорят, что уже начали подготовку к поступлению в высшие учебные заведения, многие посещают подготовительные курсы при вузах Челябинска. Но учеба во вторую смену не позволит им это сделать. Село расположено в 30 километрах от Челябинска, к тому же, на северо-западе областного центра (именно через этот район города жители Долгодеревенского попадают в Челябинск) действует только ЧелГУ, остальные вузы сконцентрированы, в основном, в центре. В итоге, после занятий во вторую смену десятиклассники просто не успеют на подготовительные курсы. Больше всего учащихся возмутило то, что в известность о том, что им придется заниматься во второй половине дня, их поставили буквально накануне начала учебного года.

Местные чиновники прислушиваться к требованиям не собираются и лишь предлагают десятиклассникам подналечь на занятия в родной школе. «В Долгодеревенской школе сильный педагогический коллектив, большинство учителей с высшей категорией. Возможно, родителям стоит ориентировать детей на полноценную работу на уроках, а не на занятия с репетиторами. Освободить место в расписании для десятиклассников можно только за счёт других, младших, классов. Вряд ли эти ученики будут в восторге от перспективы два года подряд учиться во вторую смену», – цитирует газета «Сосновская нива» заместителя главы Сосновского района Татьяну Аллеборн, отвечающую за сферу образования.

Отметим, что формально администрация школы и чиновники никаких норм не нарушают: согласно действующим СанПиН, в первую смену в обязательном порядке должны заниматься только учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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