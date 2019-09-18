Вооруженного налетчика «смутил» разговор продавщицы по телефону

Любовь к телефонным разговорам спасла продавщицу магазина от ограбления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анекдотичная история произошла в одном из круглосуточных магазинов Челябинска и попала на камеру видеонаблюдения. Видео происходящего появилось в telegram-канале «Bloody News».

На экране заметно, как в помещение торговой точки врывается мужчина в маске с пистолетом в руках. Однако, налетчик сталкивается с неожиданной реакцией девушки-продавца.

В момент нападения челябинка говорила с кем-то по мобильному телефону. Причем настолько была увлечена беседой, что поначалу даже не заметила опасного посетителя. Сбитый с толку такой «прохладной» встречей грабитель несколько секунд потерянно блуждал по магазину, но так и не дождавшись внимания девушки, вдруг передумал грабить торговую точку и удалился восвояси.

Только после этого челябинка закончила свой телефонный разговор и, нажав кнопку выключения, успела лишь проводить глазами несостоявшегося налетчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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