Челябинца, атаковавшего приемную Дмитрия Медведева, отправили под арест

Челябинские полицейские задержали мужчину, закидавшего флаконами с зеленкой офис «Единой России» и приемную премьер-министра России.

Как сообщал ранее «Новый День», 13 сентября неизвестный забросал флаконами с зеленкой сначала входную группу помещения в одном из домов по улице Свободы, где располагается региональный исполком партии «Единая Россия», а чуть позднее – двери общественной приемной председателя правительства России Дмитрия Медведева на улице Цвиллинга.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску сообщили, что по видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной в одной из аптек города недалеко от места совершения правонарушения, сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Советский» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

«За совершенные деяния он привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», – рассказали в силовом ведомстве.

Решением Советского районного суда мужчина привлечен к ответственности в виде административного ареста на трое суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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