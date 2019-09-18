В Челябинске автомобиль ЧОПа влетел в киоск «Роспечати»

На северо-западе Челябинска машина ЧОПа вылетела на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 сентября, на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска.

По словам очевидцев, автомобиль частного охранного предприятия, совершая обгон, задел по касательной ехавшую в попутном направлении машину, вылетел на тротуар, сломав перед этим заграждение, и врезался в киоск «Роспечати».

По счастливой случайности, никто во время аварии не пострадал.

Между тем, ЧП вновь заставило горожан поднять тему дорожных заграждений, нисколько не защищающих пешеходов от неуправляемых автомобилей. Более того, представляющих куда большую опасность для челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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