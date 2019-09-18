Два южноуральца предстанут перед судом за кражу 800-килограммового рельса

В Карталах за кражу железнодорожного имущества перед судом предстанут двое местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, следователями линейного отдела полиции на станции Карталы окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, похитивших рельс с территории железнодорожной станции.

«В мае текущего года сотрудниками уголовного розыска ЛОП на станции Карталы в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и задержаны двое карталинцев, 1972 и 1996 годов рождения, которые пытались вывезти с территории железнодорожной станции фрагменты рельса», – рассказали в силовом ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции установили, что злоумышленники, используя газорежущее оборудование, разрезали 13-метровый рельс на пять частей, после чего погрузили их, а также 36 клеммных болтов в автомобиль и попытались вывезти похищенное с территории станции, но были задержаны транспортными полицейскими. Общий вес похищенного составил 822 килограмма. Сумма материального ущерба, причиненного железной дороге, превысила 9 тысяч рублей.

В отношении указанных мужчин следователи ЛОП на станции Карталы возбудили уголовное дело. В ходе расследования вина злоумышленников была полностью доказана. Все материалы уголовного дела направлены в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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