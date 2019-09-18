Старейший вуз Челябинска выбрал ректора

Челябинский вуз, занятый подготовкой педагогов, определился с ректором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 сентября, в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (бывший Челябинский государственный педагогический университет) состоялась конференция по выборам ректора.

Напомним, в начале июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ допустила до выборов ректора ЮУрГГПУ и.о. ректора вуза Татьяну Чумаченко и заместителя проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета Марину Потапову. Отметим, что ранее Марина Потапова занимала пост проректора ЮУрГГПУ.

Всего из Челябинска в Москву было направлено пять заявок. Также на пост ректора претендовали проректор вуза по учебной работе Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ, по совместительству советник ректора ЮУрГГПУ по общим вопросам Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк (выходец из педуниверситета).

Старейший вуз Челябинска – ЮУрГГПУ (ранее – Челябинский госпедуниверситет) уже более полутора лет работает без избранного ректора. Выборы руководителя вуза должны были пройти еще в 2017 году. Однако тогда Минобрнауки отклонило все шесть заявок, поступивших от претендентов. В том числе, документы действующего ректора, бывшего министра образования и науки региона Владимира Садырина и Марины Потаповой, занимавшей тогда пост проректора ЮУрГГПУ.

В декабре 2017 года, когда истек срок полномочий Владимира Садырина, и.о. ректора Москва назначила преподавателя из ЧелГУ Татьяну Чумаченко.

В итоге, участники сегодняшней конференции избрали ректором Татьяну Чумаченко, отдав за её кандидатуру 66 голосов. Марину Потапову поддержали лишь 30 участников голосования.

По мнению наблюдателей, исток выборов может гарантировать независимость старейшего челябинского вуза, отмечающего в этом году 85-летие. Дело в том, что Марина Потапова, хотя и вышла из стен ЧГПУ, считалась креатурой ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. И в случае её победы крупнейший университет мог поглотить гуманитарно-педагогический вуз, опасались некоторые. Вряд ли теперь может идти речь и о слиянии ЮУрГГПУ и ЧелГУ (попытка их объединения уже предпринималась несколько лет назад). Ведь в классическом университете весной также прошли выборы, победу на которых одержал Сергей Таскаев, имеющие тесные связи с тем же Южно-Уральским госуниверситетом (включение его фамилии в список претендентов лоббировал Александр Шестаков).

Челябинск, Виктор Елисеев

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