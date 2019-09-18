Одних жжет, других заливает: в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Причем, для разных частей региона составлены прямо противоположные прогнозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня 19 сентября в крайних южных и в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости). Между тем, 19 сентября по части региона пройдет холодный фронт, который принесет с собой сильные и очень сильные дожди, грозы, скорость ветра при порывах может достигать 28 метров в секунду.

Дневная температура воздуха будет постепенно снижаться и к концу следующей недели может достичь +3 градусов практически на всей территории области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.09.19

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