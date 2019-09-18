В центре Челябинска открыли стрельбу: инцидент произошел минувшей ночью на перекрестке улиц Кирова и Труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что-то не поделили трое мужчин. В ходе разборок один из них выхватил пистолет и выстрелил в оппонента. Рана оказалась несмертельной: пострадавший даже умудрился самостоятельно добраться до ТРК «Куба», откуда его забрала скорая.

У парня оказалось прострелено плечо. Ведутся поиски стрелявшего.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.09.19

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