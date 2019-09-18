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Среда, 18 сентября 2019, 18:32 мск

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Устал, не устал? Робот «Федор» отказался включаться после приземления

Чудо техники из Магнитогорска продолжают преследовать неприятности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятности преследуют робота «Федора» и после возвращения на землю.

Во время очередного сеанса связи космонавта Алексея Овчинина и начальника отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергея Малихова выяснилось, что собранное магнитогорскими специалистами «чудо техники» не удается включить.

Напомним, ранее с горем пополам робот включился и на МКС. В тот раз с антропоморфной машиной пришлось повозиться именно Алексею Овчинину.

Узнав об очередной проблеме, космонавт в шутку предположил, что «Федор» просто устал. Впрочем, шутка не очень понравилась ведущим официальный аккаунт робота в соцсетях. Они не преминули ответить: «Я не устал. Но отдых необходим даже машинам».

Видимо, только сам «Федор» может определить тонкую грань между усталостью и простой необходимостью отдохнуть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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