В Челябинске неуправляемая легковушка пробила дорожное ограждение. Пострадал пешеход

В Челябинске дорожный забор стал причиной травмирования пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 18 сентября, в 17:15 на улице Черкасская в Металлургическом районе города.

20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением, наехал на бордюр и повредил дорожное ограждение. При этом один из пролетов забора отлетел в женщину-пешехода. С телесными повреждениями 56-летнюю челябинку увезли в больницу.

Напомним, ранее стало известно о еще одном инциденте: днем того же дня на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска автомобиль пробил ограждение и врезался в киоск «Роспечати».

Жители Челябинска давно выступают против установки вдоль дорог города типовых ограждений, отмечая, что они не только не гарантируют безопасности пешеходов, но представляют большую опасность для челябинцев, чем сами машины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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