В центре Челябинска уберут дорожные ограждения

Дорожные ограждения на проспекте Ленина в Челябинске демонтируют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на участке проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Володарского вдоль прогулочной зоны уберут дорожные ограждения. Инициативу властей поддержали горожане, высказав свое мнение на портале электронных голосований «Активный житель74».

Напомним, администрация Центрального района в этом году проведет масштабные работы по благоустройству пешеходного бульвара по четной стороне проспекта Ленина – на участке от улицы Володарского до Лесопарковой. Этот полуторакилометровый участок является одним из самых популярных прогулочных маршрутов, соединяющим центр города с лесным массивом.

Здесь поработают над функциональным и эстетическим наполнением, создадут дополнительные места для тихого отдыха, необычные цветники и малые формы. Практически на всей протяженности бульвара вдоль проспекта Ленина установлены серые дорожные ограждения, которые, по мнению жителей и специалистов по архитектурной среде, портят внешний вид.

За то, что ограждения необходимо убрать, проголосовали 1182 человека (51,21% от всех голосов), против демонтажа выступили 865 респондентов (37,48%), еще 261 житель Челябинска считает, что такие решения должны принимать специалисты.

«Пора избавляться от лишних ограждений. Тем более в данном месте они не нужны в качестве защиты. Вдоль дороги есть хороший широкий газон, растут взрослые деревья. Постепенно, по мере проведения работ, будем убирать эти конструкции. А в зонах пешеходных переходов установим стационарные столбики для безопасности», – рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.19

В Челябинске неуправляемая легковушка пробила дорожное ограждение. Пострадал пешеход. / 19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / В одном из общежитий Златоуста прогремел взрыв, есть погибшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»