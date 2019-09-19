7,5 тысяч челябинцев остались без электричества из-за шторма

Энергетики пытаются восстановить электроснабжение жителей Курчатовского района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Россети Урал» – «Челябэнерго», сегодня утром при прохождении атмосферного циклона в Челябинской области, сопровождающегося сильными ливневыми дождями и усилением ветра, произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования предприятия.

В результате повреждения двух высоковольтных линий «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная» без электроснабжения остались потребители Курчатовского района Челябинска с населением порядка 7400 человек.

Место повреждения энергооборудования обнаружено. В настоящее время на линиях работают четыре ремонтно-восстановительные бригады Центральных и Челябинских городских электросетей. С 9:25 в энергокомпании введен особый режим работы.

Электроснабжение всех потребителей обещают восстановить после завершения ремонтных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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