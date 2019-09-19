Челябинскую управляющую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за неторопливость

Управляющая организация из Челябинска заплатит 200 тысяч рублей за длительное проведение ремонта кровли многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска в ходе проверки выявило нарушения жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома №1 по улице Калинина в областном центре.

Сотрудники прокуратуры установили, что квартиры, расположенные в здание, более двух лет заливает водой из-за протекания кровли, так как ООО «ДЕЗ Калининского района» никак не может закончить ремонтные работы.

Мировым судьей судебного участка №8 Калининского района Челябинска на основании постановления прокурора города ООО «ДЕЗ Калининского района города Челябинска» привлечено к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Управляющей компании назначен штраф в 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.19

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