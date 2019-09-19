Уральская корпорация предупредила инвесторов о рисках из-за протестов в Москве

Российские корпорации начали закладывать общественные протесты в инвестиционные риски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об угрозе стабильности бизнеса уже предупредили своих инвесторов Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур»: первый занял 300 млн долларов, второй – 500 млн долларов. В проспектах еврооблигаций обе компании в числе рисков указали протесты в Москве.

«В 2018 г. были массовые протесты против повышения пенсионного возраста, в марте 2019 г. – против ужесточения политики ограничений в интернете, а в августе 2019 г. произошли столкновения демонстрантов с полицией в результате дисквалификации некоторых оппозиционных кандидатов на выборы в московский городской парламент», – цитируют проспект ЧТПЗ «Ведомости».

Компании отмечают: «реализация факторов политической нестабильности в России» может отразиться на бизнесе, финансовых условиях, результатах операционной деятельности и перспективах. Представители ЧТПЗ пояснили, что указали в проспекте «в целом возможные политические риски, присущие России», непосредственно на деятельности компании упомянутые акции протеста пока не отразились, так как происходили не на территории производственных площадок.

В банках отмечают, что в разделе «риски» обычно указываются все возможные факторы, способные повлиять на работу компании, но это не означает, что какой-либо из негативных сценариев будет реализован.

«Секция по рискам в такого рода документах традиционно посвящена потенциальной юридической защите эмитента от предъявления претензий», – уточнили в «Сибуре».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.09.19

Экономика России в зоне риска: впереди – спад. / На Южном Урале заболеваемость ОРВИ выросла в полтора раза. / Челябинскую управляющую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за неторопливость. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»