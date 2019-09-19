В Челябинской области резко выросло потребление воды промпредприятиями

Минэкологии России заявило о резком росте использования воды на производственные нужды в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», промышленное водопотребление на Южном Урале в 2018 году по сравнению с 2017 выросло в 1,7 раза. Это следует из проекта государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещенного на официальном сайте Минприроды России.

Согласно документу, общее использование пресной воды в 2018 году в Челябинской области составило 777,98 миллиона кубометров, что на 37,1% больше, чем в 2017 году и на 10,4 % меньше, чем в 2010-м. При этом выросло водопотребление исключительно за счет промышленных объектов.

Так, на производственные нужды в прошедшем году было использовано 528,78 миллиона кубометров воды, в то время как на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – лишь 206,05 миллиона кубических метров. Между тем, только в 2018 году промышленное водопотребление увеличилось на 221 миллион кубометров.

В свою очередь, бытовое водопотребление на душу населения в 2018 году составило 59 кубических метров, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году и на 27,2% меньше, чем в 2010-м.

Между тем, промышленная нагрузка на водные ресурсы региона уже в ближайшее время может существенно возрасти. Так, только Томинский горно-обогатительный комбинат (учредитель – Русская медная компания), запуск которого планируется на 2020 год, по словам вице-президента РМК Натальи Гончар, ГОК будет забирать из реки Миасс 24,6 миллиона кубометров в год. А в генеральном плане Томинского поселения от 2016 года указан требуемый объем воды для Томинского ГОКа в количестве 61-78 миллионов кубометров в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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