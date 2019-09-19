В Челябинске задержали «гения» интернет-торговли, укравшего у клиентов 3 миллиона рублей

В Челябинске задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в сфере интернет-торговли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления уголовного розыска регионального полицейского главка в ходе проведенных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в хищении денег у граждан мошенническим способом.

Полицейскими установлено, что 27-летний южноуралец на протяжении двух лет создавал в социальной сети фейковые страницы с информацией о распродаже бытовой техники, электроники, спиртных напитков, одежды и других товаров по низким ценам. В переписке с клиентами он просил перечислить определенный процент от стоимости покупки в качестве предоплаты. После получения денежного перевода дальнейшее общение прекращалось, интернет-аккаунт удалялся.

«В результате мошеннических действий злоумышленника пострадали жители Амурской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Читинской областей и Приморского края. Причиненная сумма ущерба составляет более трех миллионов рублей. Предварительно установлена его причастность к 35 эпизодам противоправной деятельности», – рассказали в силовом ведомстве.

Мужчину задержали на квартире его гражданской супруги, откуда осуществлялся выход в сеть Интернет. При проведении обыска сотрудники полиции изъяли три ноутбука, семь мобильных телефонов, пять сим-карт и шесть банковских карточек.

В настоящее время следствием отдела полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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