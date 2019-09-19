Просто осень: на Урале заливает дороги и сдувает остановки

Обычный осенний день в Челябинской области обернулся стихийным бедствием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверг, 19 сентября, в Челябинске начался с потопа: небольшой дождь и отсутствие ливневок вызвали на городских улицах локальное наводнение.

Во второй половине дня усилился ветер, и из различных районов областного центра начали поступать сообщения о поваленных деревьях. Как всегда, пострадали автомобили – несмотря на штормовое предупреждение, озвученное по всем теле- и радиоканалам, владельцы оставляют железных коней под деревьями.

Вмешалась стихия и в работу общественного транспорта: на проспекте Победы возле больницы скорой помощи порыв ветра повалил остановку – железная конструкция упала на трамвай. Отметим, что на этой остановке днем всегда многолюдно. И если бы не вагон, который принял на себя удар, без пострадавших не обошлось бы.

Встали трамваи на улице Горького: на рельсы упала гирлянда уличной иллюминации.

На Второй Павелецкой трамвайные пути перегородило упавшее дерево.

По дорогам Металлургического района ветер гоняет дорожные ограждения.

В поселке Старокамышинский (Копейск) из-за непогоды отключили свет и воду.

Бушует ветер и в Магнитогорске: там тоже сдуло остановочный комплекс, крышу одного из магазинов и деревья.

Отметим, дождливая и ветреная погода сохранится и в пятницу, 20 сентября.

Челябинск, Павел Зварзин

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