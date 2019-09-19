В Златоусте определились с датой выборов мэра

В третьем по величине городе Челябинской области назвали дату выборов мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый глава Златоуста будет назначен 24 октября на. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил врио мэра Алексей Карюков.

«С датами сегодня определились на внеочередном заседании. Прием документов от кандидатов начинается уже в эту субботу и до 7 октября включительно. В состав комиссии, которая будет назначать нового мэра, войдут 3 представителя области, и 3 – от нашего Горсобрания. Открытым голосованием выбрали троих депутатов, которые будут участвовать в выборах мэра. Это Марат Сафиев, Александр Романов и Марина Упит. Сам я пока не решил, буду ли выставлять свою кандидатуру», – рассказал градоначальник.

Напомним, 2 сентября глава третьего по величине города Челябинской области Вячеслав Жилин досрочно подал в отставку. Произошло это через неделю после визита в Златоуст главы Южного Урала Алексея Текслера. Он раскритиковал работу чиновников по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Ишмуратовой и газификации посёлка Закаменский.

К тому же, в городе сложилась катастрофическая ситуация с задолженностью за газ перед компанией НОВАТЭК, которая достигла 500 миллионов рублей. При этом жители города исправно платили за коммунальные ресурсы. Однако, попав на счета коммунальных компаний, деньги испарялись в неизвестном направлении. Некоторые горожане подозревают, что МУП «Коммунальные сети ЗГО», ООО «Теплоэнергетик» и ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (по некоторым данным, подконтрольные Жилину) вместо того, чтобы расплатиться с НОВАТЭКом, выводили деньги в оффшоры.

На встрече Алексея Текслера с жителями города люди кричали градоначальнику «Уходи!» Тот до последнего спорил со своими оппонентами. Но после предложения главы региона оценить работу мэра в день голосования 8 сентября пообещал: если получит от горожан «неуд», уйдёт в отставку. Однако, в итоге решил уйти, не дожидаясь голосования. По мнению наблюдателей, это повлияло на явку на выборы губернатора 8 сентября: Златоуст показал один из самых низких результатов.

3 сентября городское собрание депутатов приняло отставку главы, назначив врио мэра Златоуста своего спикера Алексея Карюкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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