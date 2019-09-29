Режим эмоционального напряжения. Гороскоп РИА «Новый День» на октябрь 2019

В октябре Солнце сначала будет находиться в знаке Весов, а 23 октября перейдёт в знак Скорпиона. Меркурий до 3 числа будет гостить у Весов, затем уйдёт к Скорпиону, а 31 октября начнёт движение в обратную сторону. Венера останется у Весов до 8 октября, а затем тоже перейдёт к Скорпиону. Марс до 4 числа будет находиться у Девы, а потом отправится к Весам.

Солнце в знаке Весов помогает урегулировать разнообразные проблемы и конфликты, склоняет к тому, чтобы найти приемлемое решение, компромисс, который в другой ситуации был бы невозможен, в то же время даёт возможность людям обрести гармонию в душе и проявить её в своих поступках. Люди в этот период более подвержены идее справедливости, и больше, чем обычно, готовы считаться с интересами других. Это способствует контактам между ними, укреплению отношений, а также взаимопомощи.

Оказавшись у Скорпиона, Солнце из периода умиротворения, равновесия, гармонии переходит в режим эмоционального напряжения. Вместе со страстностью растёт требовательность, властность, нетерпеливость, люди склонны к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. Им недостаточно решить проблему – им обязательно хочется почувствовать, что она решена. Период не очень подходит для решения тонких и спорных вопросов, но пригоден для задач, которые обязательно должны быть выполнены.

Меркурий с начала месяца проявляет общительность, дружелюбие и компромиссность Весов. На практике это даёт поиск взаимопонимания, признание интересов партнёра, легкие переговоры, приятные совместные мероприятия. Но затем, уже у Скорпиона, Меркурий резко изменит своё поведение: типичное меркурианское любопытство окрасится скорпионьей подозрительностью и стремлением выведывать несущественные подробности в попытке обнаружить там что-нибудь компрометирующее или опасное. Качество полезное, когда нужно выполнять ответственную работу, связанную с исследованием чего-либо – когда обязательно нужно разобраться до конца.

При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы. Венера в Скорпионе остаётся эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она. В то же время этот период может оказаться благоприятным для восстановления старых связей, но только если есть причина для совместной конструктивной деятельности.

Марс в Деве стимулирует работоспособность людей, увеличивает их внимательность, усиливает стремление к порядку. Работа будет выполняться медленней, но тщательней, аккуратней, без срывов и провалов. При Марсе в Весах усиливается роль контактов, связей между людьми. Это хорошее время для коллективной работы, когда требуется непрерывная согласованность действий.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон октября остаётся преимущественно неблагоприятным: негативный Сатурн с аспектами с Солнцем и Нептуном по-прежнему будет влиять на Овнов отрицательно, и, кроме того, в гороскопе наблюдается большое количество напряжённых аспектов ближних планет.

Гороскоп указывает, что октябрь не подходит для проявления самостоятельности и одиночной деятельности, Овнам лучше работать в коллективе на втором плане. Также же до третьей декады ситуация будет не слишком подходящей для карьерного роста. В основной работе дела будут идти с переменным успехом и без значительных прорывов. Сложности ожидаются в промежутки 2 – 5, 7 – 9 и 17 – 23 октября.

Месяц не подходит для начала долгосрочного проекта, ответственной работы, реализации своих планов, амбиций. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный, но с плавным ухудшением к концу месяца. В то же время в первой декаде, 2 – 5 октября, Овны окажутся в рискованной ситуации, принимая предложение партнёров или пытаясь осуществить свои намерения. Рекомендуется в этот момент ничего серьёзного не предпринимать.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью отрицательно. Гороскоп негативно оценивает командировки, дальние поездки. Не рекомендуется вести переговоры, заключать соглашения, подписывать договоры. Прогноз по финансам, наоборот, полностью положительный.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное, трудности ожидаются 2 – 5 и 23 – 31 октября.

У Овнов-женщин в астрологическом фоне тоже присутствует большое количество неблагоприятных аспектов, поэтому в профессиональном плане месяц будет, как минимум, некомфортным. Ситуация окажется неустойчивой. Также октябрь полностью непригоден для одиночной, самостоятельной работы. Рекомендуется отдать инициативу коллегам. Зато в карьерном плане период, по гороскопу, будет удачным. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей скорей отрицательный: сложности будут возникать регулярно. Неблагоприятными для работы окажутся промежутки: 3 – 5, 7 – 8, 13 – 14, 18 – 21 и 30 – 31 октября. Месяц больше подходит для выполнения второстепенной текущей работы, чем для прорывной деятельности.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в принципе такой же, для успешной работы подходят лишь короткие промежутки: 1 – 2, 10 – 12, 16 – 21, 25 – 27 октября.

Период не подходит для начала крупного, долгосрочного проекта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый: гороскоп положительно оценивает середину месяца, промежуток с 11 по 22 октября, а первую и третью декады характеризует как неудачные. В указанный период Овнам будет оказывать поддержку гармоничный аспект Юпитера с Марсом, он поможет существенно продвинуться в работе. Но как только его действие прекратится, положение заметно ухудшится. Поэтому на период с 23 октября ничего важного лучше не планировать.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 8 октября благоприятный, а далее – отрицательный. Материальное положение неустойчивое, преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде октября у Овнов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность оценивается положительно. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный на 2 – 5 октября, и благоприятный на остальные дни.

У Овнов-женщин прогноз отрицательный для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, и преимущественно негативный для взаимодействия с местными деловыми партнёрам и основной работы.

Во второй декаде у Овнов-мужчин полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Основная деятельность до 18 октября характеризуется положительно, затруднения возможны 18 – 20 октября. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается полностью отрицательно.

У Овнов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. При выполнении основной работы и взаимодействии с местными деловыми партнёрами в основном ожидаются затруднения.

В третьей декаде у Овнов-мужчин по-прежнему положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. В основной работе трудности возникнут 21 – 23 и 31 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Овнов-женщин в основной работе трудности ожидаются 30 – 31 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности с 23 октября отрицательный, а по взаимодействию с местными деловыми партнёрами – преимущественно отрицательный.

Телец

У Тельцов-мужчин прогноз на октябрь скорей положительный, хотя в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются регулярные трудности: в астрологическом фоне наблюдаются периодические скопления напряжённых аспектов ближних планет. При этом почти весь месяц Тельцам будет оказывать помощь гармоничный аспект Урана с Юпитером. Гороскоп указывает на благоприятные условия для проявления самостоятельности, инициативы, реализации своих замыслов, одиночной работы. А затруднения, о которых было сказано, возникнут при коллективной деятельности. Прогноз по основной работе, за исключением 1 – 6 октября, преимущественно отрицательный, но здесь имеется в виду возникновение различных (обычно мелких) препятствий. Но 30 – 31 октября лучше ничего серьёзного не предпринимать.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. С 6 октября Тельцам следует уделять особое внимание действиям партнёров, так как они будут создавать различные сложности в работе. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь октябрь. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по командировкам, дальним поездкам, установлению новых деловых отношений и подписанию договоров. Прогноз по финансам положительный.

Ситуация в доме, отношения с близкими с 7 октября напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение характеризуется как неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин в течение почти всего месяца в астрологическом фоне будет действовать гармоничный аспект Урана с Юпитером, который создаст благоприятные условия для реализации интеллектуальных и творческих способностей Тельцов.

Гороскоп положительно оценивает их одиночную, самостоятельную деятельность, тогда как в коллективной работе они регулярно будут сталкиваться с трудностями. Возможно, Тельцам в этом месяце лучше отправиться в командировку или тесно сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами, поскольку для этого направления деятельности гороскоп даёт положительный прогноз. Только 7 – 9 октября ожидаются некие трудности, видимо, связанные с домом и близкими (неподходящий момент для начала командировки). Прогноз по основной профессиональной деятельности негативный на первую декаду, до 10 октября, и также сложности ожидаются 23 – 25 октября. В обоих случаях проблемы возникнут из-за Меркурия, у Тельцов возникнут сложности в общении с коллегами и руководством.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный, особенно неподходящей для работы будет первая декада. Также заметные трудности возникнут 23 – 26 октября. Прогноз по финансам до 10 октября и на период 23 – 25 октября отрицательный, а на остальные дни благоприятный.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 7 – 9 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный с 20 октября. Материальное положение до 6 октября неудовлетворительное, а затем преимущественно благополучное.

В первой декаде октября у Тельцов-мужчин положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и основная работа до 8 октября характеризуются положительно, а далее негативно.

У Тельцов-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 1 – 2 и 10 октября. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 7 – 9 октября.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин опять положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

У Тельцов-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Также в основном позитивно характеризуется основная работа. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами и в финансовой сфере ожидаются небольшие трудности.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся преимущественно отрицательным.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе и финансовой деятельности на 23 – 25 октября отрицательный, а на остальное время благоприятный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется в основном негативно, а прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в октябре продолжат своё негативное воздействие аспекты Плутона с Венерой и Нептуном, а также аспекты Нептуна с Меркурием и Урана с Луной. Прогноз на месяц остаётся преимущественно неблагоприятным. Полностью исключается одиночная, самостоятельная деятельность, не рекомендуется проявлять инициативу, до середины третьей декады условия для продвижения в карьере будут неблагоприятными.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до 23 октября неблагоприятный. У Близнецов будут сложности в общении с коллегами и руководством. Это неподходящий период для обновления и каких-либо крупных изменений в работе.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже негативный, и почти до конца месяца – до 27 числа. Здесь также прогнозируются сложности в деловом общении. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только середина месяца – промежуток 12 – 20 октября, а первая и третья декады оцениваются резко негативно. Соответственно, всю работу, включая командировки, лучше успеть выполнить до 21 числа, либо отложить. Прогноз по финансовой деятельности негативный до 27 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном благоприятный. Материальное положение с 9 по 20 октября благополучное, а в первой и третьей декаде неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин октябрь в профессиональном плане окажется хлопотным, прогноз преимущественно неблагоприятный, хотя серьёзные помехи будут возникать не часто. Тем не менее, гороскоп не рекомендует Близнецам действовать на свой страх и риск, заниматься одиночной работой, проявлять инициативу. В коллективной работе они тоже столкнутся с проблемами в отношениях и, кроме того, судя по гороскопу, им не следует предпринимать усилий для продвижения в карьере. В этом месяце желательно стремиться к сохранению своего положения, чем пытаться его улучшить.

Прогноз по основной работе наиболее неблагоприятный для начала и конца месяца – промежутков 1 – 5 и 28 – 31 октября. Кроме того, в середине месяца, 15 – 16 и 18 – 19 октября тоже возникнут заметные затруднения. В остальные дни работа будет идти благополучно. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается похожим образом: в промежутки 1 – 5 и 29 – 31 октября ожидаются значительные сложности, а на остальные дни прогноз преимущественно положительный.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью неблагоприятный, а по финансам – неустойчивый и преимущественно отрицательный. Благоприятными для работы будут промежутки 1 – 3, 8 – 13, 24 – 28 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде октября у Близнецов-мужчин полностью негативный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по основной работе положительный только на 8 – 9 октября, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами – только на 9 октября.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе на 1 – 5 октября отрицательный, а на остальные дни благоприятный. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный, а по работе с местными деловыми партнёрами – преимущественно негативный. В сфере финансов затруднения ожидаются 4 – 7 октября.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 15 октября будет идти с осложнениями, а затем ситуация улучшится.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам негативный, а для работы с местными деловыми партнёрами – положительный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин с 23 октября положительно оценивается основная работа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит период с 27 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам негативный.

У Близнецов-женщин полностью отрицательно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе сложности ожидаются с 27 октября. В сфере финансов затруднения возникнут 22 – 23 и 29 числа. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на октябрь скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне значительную роль будут играть напряжённые аспекты Сатурна с Ураном и Нептуном, а также многочисленные напряжённые аспекты ближних планет. Аспекты Сатурна создадут проблемы при обновлении профессиональной деятельности и попытках расширить сферу деловых интересов. В третьей декаде Ракам не рекомендуется предпринимать попытки осуществить свои идеи, особенно, возникшие внезапно. В период с 6 по 15 октября лучше действовать самостоятельно, в одиночку, а в остальное время – оставаться на втором плане в коллективе.

Прогноз по основной работе на первую половину месяца относительно благоприятный, а с 16 октября – негативный. В первой половине месяца затруднения ожидаются 3 – 5 и 12 – 13 октября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет неустойчивым. До 8 октября оно оценивается как неудачное, затем до 16 числа будет успешным, потом до 20 октября снова неудачным, а затем до конца месяца – успешным. Работа с далёкими партнёрами тоже характеризуется негативно, особенно в третьей декаде. Некоторых успехов Раки могут достичь только в промежуток 11 – 18 октября. Прогноз по финансовой деятельности неблагоприятен на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 3 – 5 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин прогноз на октябрь в профессиональном плане преимущественно негативный. В астрологическом фоне решающим окажется влияние негативных аспектов Сатурна с Ураном и Нептуном. Они полностью перекроют Ракам возможности позитивных преобразований и расширения сферы деловых интересов. Раки должны будут сосредоточиться на задаче сохранения своего положения. Гороскоп крайне отрицательно относится к проявлению Раками самостоятельности и инициативы. Но также он прогнозирует сложности в коллективной работе и деловых отношениях с коллегами и руководством. Не рекомендуется тратить силы на попытки карьерного роста.

Прогноз по основной работе отрицательный на весь месяц, особенно с 10 числа, когда Раки окажутся под влиянием Нептуна (возможны критические ошибки).

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами точно такой же. Гороскоп не оставляет возможности как-либо проявить себя, достичь каких-либо успехов, поэтому рекомендуется снизить деловую активность до минимума. Ракам следует действовать только тогда, когда обстоятельства предоставят им такую возможность. Риск нежелателен. Прогноз по финансовой деятельности в целом благоприятный, но в промежутки 3 – 5 и 27 – 31 октября заниматься этим направлением не рекомендуется.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме 3 – 5 и 27 – 31 октября.

В первой декаде октября у Раков-мужчин прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам полностью отрицательный. В основной работе сложности возникнут 1 – 5 октября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 9 – 10 октября.

У Раков-женщин для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 3 – 5 октября. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт относительно благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – до 16 октября. Работа с далёкими деловыми партнёрами будет частично успешной до 19 октября. Прогноз по финансам негативный.

У Раков-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп преимущественно положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам отрицательный.

У Раков-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сфере финансов до 27 числа. Остальная деятельность оценивается негативно.

Лев

У Львов-мужчин астрологическая ситуация в октябре останется сложной. Заметное негативное воздействие будут оказывать напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Сатурном, а также Солнца с Ураном и Нептуном и негативный Юпитер. Они одинаково отрицательно влияют на прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и деловыми партнёрами. Аспекты усложнят работу в первой декаде месяца, до 12 числа, затем, 13 – 14 октября, трудности в деловом общении будут создавать Венера с Меркурием, а в конце месяца, 29 – 31 октября, себя проявит напряжённый аспект Марса с Нептуном. Таким образом, благоприятный для работы период занимает середину месяца, с 15 по 28 октября.

На этот же промежуток гороскоп указывает как на подходящий для проявления инициативы и самостоятельности. На остальное время прогноз негативный. Кроме того, октябрь не подходит для продвижения в карьере, в этом месяце Львам следует озаботиться сохранением своего текущего положения.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутка 3 – 5 октября. В этот момент Львы могут потерять не только деньги: ошибочные действия повлияют на всё. Это очень ответственный промежуток, рекомендуется тщательно обдумать своё решение.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный только на промежуток 18 – 28 октября. Материальное положение благополучное, за исключением 3 – 5 октября.

У Львов-женщин негативные аспекты занимают в астрологическом фоне значительное место, но в профессиональном плане заметными окажутся аспект Сатурна с Ураном, а также напряжённый Юпитер. Кроме того, в конце месяца, с 28 октября, на Львов отрицательно будет влиять аспект Марса с Нептуном. Юпитер будет препятствовать расширению сферы деловых интересов до 13 октября. Это время не подходит для проявления инициативы и реализации своих идей, планов. Возможен конфликт с руководством.

Вообще, на октябрь гороскоп даёт отрицательный прогноз в плане продвижения в карьере и отношений с вышестоящими инстанциями. Львам нужно будет проявить некоторую осторожность. Время для инициативы и самостоятельности гороскоп определяет в промежутке 13 – 27 октября. Ну, и на этот же период прогнозируется успешная деятельность в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами.

Прогноз по финансовой деятельности на весь октябрь негативный. Напряжённый аспект Венеры с Нептуном указывает на высокую вероятность непродуманных, ошибочных действий, решений, принятых под влиянием заблуждения или обмана. Не рекомендуется рисковать, следует избегать сомнительных предложений, сделок, возможно внезапное непредвиденное вмешательство внешних факторов.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде октября у Львов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 3 – 5 октября.

У Львов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансам негативный.

Во второй декаде у Львов-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения возможны 13 – 14 октября.

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный на 11 – 12 октября, и положительный на остальной период. Прогноз по финансам негативный.

В третьей декаде у Львов-мужчин по-прежнему положительный прогноз по финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно до 29 октября. Затем ожидаются затруднения.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами сложности начнутся 28 октября, и продлятся до конца месяца (до этой даты прогноз положительный). Прогноз по финансам остаётся негативным.

Дева

У Дев-мужчин в астрологическом фоне октября заметную роль будут играть напряжённые аспекты Солнца с Ураном и Нептуном, и Сатурна с Нептуном. Месяц в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Работа будет идти без особых успехов, положение начнёт частично исправляться только в конце месяца, с 29 октября. Гороскоп даёт негативный прогноз и для самостоятельной, одиночной, и для коллективной деятельности. Девам не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Прогноз по основной работе на промежуток 3 – 8 октября отрицательный: аспекты Солнца создадут неблагоприятные условия. Затем ситуация немного улучшится, но серьёзное, ответственное дело лучше перенести на конец месяца, с 29 октября.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же. Промежуток 3 – 5 октября неблагоприятен для работы, затем, до 29 октября ситуация будет неустойчивой, а с указанной даты, дело пойдёт на лад. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности отрицательный на весь месяц. Негативный Сатурн создаст обстоятельства, препятствующие продвижению в делах, а Нептун будет подталкивать Дев к неверным решениям.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 13 и 15 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков: 3 – 5, 22 – 24 и 27 – 28 октября. Материальное положение до 24 октября неустойчивое, а затем благополучное.

У Дев-женщин ситуация будет не очень благоприятной для работы, во всяком случае, рассчитывать на значительные успехи в этом месяце им не стоит. В астрологическом фоне заметную роль будут играть негативные аспекты Юпитера с Солнцем, Урана с Луной, Сатурна с Нептуном. Гармоничные аспекты будут оказывать лишь небольшое и кратковременное воздействие.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей показывает, что ситуация в течение всего месяца будет неустойчивой, дела будут идти с переменным успехом. Неблагоприятными для работы будут промежутки: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 20, 23 – 25 октября, а в остальное время Девам лучше заниматься текущей работой, не начиная крупного проекта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный, негативно характеризуются только промежутки 3 – 5 и 13 – 16 октября. Для работы с далёкими партнёрами не подходит первая декада, точней, период до 14 октября. При этом благоприятный период продлится только до 25 числа, затем Дев ожидают трудности.

Прогноз по финансам положительный, за исключением промежутка 13 – 16 октября (возможны проблемы с местными партнёрами). В течение всего месяца не рекомендуется действовать самостоятельно и проявлять инициативу.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение неудовлетворительное, за исключением промежутка 14 – 24 октября.

В первой декаде октября у Дев-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности. Для основной работы не походит промежуток 3 – 9 октября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 октября. У Дев-женщин прогноз по основной работе негативный на 3 – 5 и 8 – 9 октября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 3 – 5 октября. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный, а по решению финансовых вопросов благоприятный.

Во второй декаде у Дев-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный, а по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности остаётся негативным.

У Дев-женщин в основной работе некоторые трудности возникнут 18 – 20 октября, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в финансовой деятельности – в промежутке 13 – 16 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами на 11 – 13 октября отрицательный, а на остальные дни благоприятный.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью отрицательный прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз негативный до 29 октября. Последние дни месяца характеризуются как успешные.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе благоприятный, кроме 23 – 25 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами на 21 – 24 октября положительный, а далее негативный.

Весы

У Весов-мужчин прогноз на октябрь в профессиональном плане можно считать благоприятным. В астрологическом фоне заметную роль будут играть гармоничные аспекты Венеры с Сатурном и других ближних планет (которые действуют кратковременно, но зато их много). Из отрицательного можно отметить аспект Сатурна с Ураном, который будет действовать до 28 октября. Он повлияет на ближние деловые отношения – взаимодействие с местными деловыми партнёрами и деловые отношения с коллегами. Также из-за него в октябре возникнет неблагоприятная ситуация для продвижения в карьере.

Гороскоп рекомендует Весам проявлять больше самостоятельности, действовать преимущественно в одиночку – но до 28 числа: на последние дни месяца прогноз негативный. Прогноз по основной работе положительный, за исключением промежутков 3 – 5 и 23 – 24 октября. В эти дни Весы могут превысить полномочия, и это вызовет проблемы в отношениях с коллегами или руководством.

Прогноз по финансовой деятельности такой же, и это указывает, что проблемы возникнут из-за финансов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами можно считать успешным, но в работе регулярно будут возникать проблемы: 1 – 4, 9 – 10, 12 – 13, 28 – 31 октября – будут неудачными. Особенно в начале и конце месяца не следует принимать быстрых решений и действовать агрессивно.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 – 4 и 28 – 31 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутков 1 – 8 и 23 – 25 октября. Материальное положение благополучное, за исключением 3 – 5 и 28 – 31 октября.

У Весов-женщин негативный аспект Сатурна и Урана окажет заметное влияние на ход событий. Он указывает на возникновение сложностей в отношениях с коллегами и руководством, из-за этого прогноз по коллективной деятельности и продвижению в карьере для Весов в октябре становится отрицательным. До 28 октября гороскоп рекомендует им работать самостоятельно, в одиночку. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный до 30 октября. Неудачный период для обновления деятельности, начала новой работы, значительных изменений.

Прогноз по сфере финансов негативный на весь месяц: напряжённые аспекты Солнца и Венеры указывают на возникновение неблагоприятных обстоятельств и возможные крупные потери. Ответственные операции лучше отложить. Гораздо лучше гороскоп оценивает перспективы сотрудничества с деловыми партнёрами – и местными и далёкими.

Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется как устойчиво успешное, за исключением промежутка 3 – 5 октября, когда не рекомендуются деловые визиты. А при работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 5 – 7 и 28 – 31 октября. Весы могут переоценить ситуацию или свои возможности, и принять неверное решение. В это дни рекомендуется проявить осторожность.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 3 – 5 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 5 – 7 и 28 – 31 октября. Материальное положение оценивается положительно, но 3 – 5 октября возможны потери или проблемы.

В первой декаде октября у Весов-мужчин в основной работе и сфере финансов сложности возникнут 3 – 5 октября. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 5 – 8 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин полностью негативный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 октября, а в работе с далёкими партнёрами – в промежуток 5 – 7 октября.

Во второй декаде у Весов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие помехи возникнут 12 – 13 и 18 – 19 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и финансовой деятельности негативный.

В третьей декаде у Весов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сфере финансов (за исключением 23 – 24 октября). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается до 28 октября отрицательно, а далее – положительно. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами противоположный: до 28 октября он благоприятный, а затем негативный.

У Весов-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 28 октября благоприятный, а затем отрицательный. Прогноз по основной работе негативный до 30 октября, а по финансам – негативный полностью.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне октября заметно проявят себя напряжённые аспекты Урана с Венерой, Плутона с Нептуном, а также Солнца и ближних планет. Гороскоп указывает, что из-за этого возникнут условия, неблагоприятные для проявления самостоятельности, а также для одиночной работы. В течение всего месяца Скорпионам лучше работать в коллективе, в тесном сотрудничестве с коллегами. Гороскоп положительно оценивает перспективы продвижения в карьере.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный, однако, успехи возможны только разовые, кратковременные, что указывает на текущую работу. На промежуток 3 – 5 октября рекомендуется ничего не планировать, и в эти дни лучше ни к чему ответственному не приступать. Также некоторые затруднения могут возникнуть 14 и 23 – 24 октября.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в целом положительный, и тоже 3 – 5 октября указан как период неблагоприятный для работы. В остальные дни работа будет идти спокойно. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет проходить с трудностями, в течение всего месяца возможны лишь разовые успехи. Не рекомендуются командировки, дальние поездки.

Прогноз по сфере финансов положительный, но с ухудшением к концу месяца. Наилучший период для работы – до 14 октября. Затруднения ожидаются 16 – 18 и 22 – 24 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни неблагоприятный. Материальное положение до 18 октября неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Скорпионов-женщин по-прежнему в астрологическом фоне отрицательно себя проявляет аспект Плутона с Нептуном. Существовавшие помехи не исчезли, не прекратили оказывать негативного влияния на Скорпионов, из-за чего они не смогут реализовать свои деловые качества, продолжая пребывать в тупике. В этом месяце им противопоказано производить в основной работе крупные изменения, а также начинать какой-либо новый проект. Инициативу тоже следует оставить коллегам, при этом в коллективе ожидаются напряжённые отношения, в том числе с руководством.

Прогноз по карьерному росту отрицательный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет неустойчивым. Значительных успехов не ожидается, как и крупных провалов. В конце месяца ситуация начнёт улучшаться. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит разве что третья декада, с 19 числа, но и там регулярно будут возникать помехи. Не рекомендуется начинать долгосрочный проект, также нежелательны командировки.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, в третьей декаде, с 21 октября, судя по гороскопу, сложатся особо благоприятные для работы условия, поэтому важные операции рекомендуется перенести на конец месяца.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 3 – 5 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неустойчивое, скорей благополучное, за исключением 3 – 5 октября.

В первой декаде октября у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 3 – 5 октября. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 2 – 4 октября.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 октября. Прогноз по финансам положительный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин в целом благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 16 – 18 октября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Скорпионов-женщин для основной работы подходит только промежуток 18 – 20 октября. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и сфере финансов преимущественно благоприятный, а по работе с далёкими деловыми партнёрами – в основном негативный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В основной работе и в сфере финансов сложности ожидаются 23 – 24 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин в основном негативно оценивается основная работа. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будет преимущественно успешным. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в первой половине октября в астрологическом фоне будет преобладать влияние напряжённых аспектов Солнца с Ураном и Нептуном, а также Венеры с Сатурном. А во второй половине месяца выделяется положительный аспект Юпитера с Меркурием, который будет действовать с 16 по 27 октября. Поэтому до 16 числа Стрельцам не рекомендуется одиночная, самостоятельная работа, а затем их собственные решения и действия окажутся предпочтительными.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на период до 16 октября отрицательный. Обстоятельства будут складываться против интересов Стрельцов, это неподходящее время для реализации своих идей. Рекомендуется переждать неблагоприятный промежуток, снизив деловую активность.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами почти такой же, но негативный период продлится до 17 числа включительно, и, кроме того, в конце месяца, 30 – 31 октября, из-за Сатурна внезапно возникнут некие трудные обстоятельства, которые потребуют от Стрельцов приложения всех сил, причём коллективные действия в этот момент окажутся неудачными. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 3 – 5 октября. Этот момент не подходит для деловых визитов.

Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, но сложности ожидаются 15 – 17 и 30 – 31 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в первой декаде неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Стрельцов-женщин октябрь в профессиональном плане будет неудачным. Астрологический фон в этом месяце формируют напряжённые аспекты ближних и дальних планет, в частности, аспект Сатурна с Нептуном, которые будет действовать до 18 октября. Сатурн значительно ограничит возможности Стрельцов в применении их деловых качеств и осуществлении планов и идей. Из-за него гороскоп даёт отрицательный прогноз для самостоятельной, одиночной работы.

Стрельцам рекомендуется передать инициативу коллегам. Также из-за этого аспекта гороскоп до 18 октября негативно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность Стрельцов. Нежелательны в этот период дальние поездки, командировки, не рекомендуется заключать договоры и начинать долгосрочную совместную деятельность. Решение финансовых вопросов лучше отложить или передоверить коллегам. После указанной даты положение улучшится, но не сильно.

Прогноз по основной работе благоприятный, но в промежутки 1 – 5 и 17 – 19 октября возникнут сложности. В обоих случаях на Стрельцов будет воздействовать целое скопление напряжённых аспектов, создавая препятствия сразу нескольких видов. Положение улучшится в третьей декаде, но на значительное продвижение в работе лучше не рассчитывать.

Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами почти такой же, только к указанным неблагоприятным промежуткам прибавятся 23 – 24 и 26 октября. Такими образом, в течение всего месяца работа будет идти с переменным успехом и без особых достижений.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

В первой декаде октября у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз для финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 октября. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами негативный до 6 октября и преимущественно положительный на остальные дни. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются отрицательно.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа до 16 числа оценивается негативно, а затем положительно. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 18 – 20 октября. В сфере финансов затруднения возникнут 15 – 17 октября.

У Стрельцов-женщин до 18 октября сохраняется отрицательный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут в промежуток 16 – 20 октября.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими деловыми партнёрами и при решении финансовых вопросов сложности ожидаются 30 – 31 октября.

У Стрельцов-женщин преимущественно положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 24 – 26 октября, а в сфере финансов – 25, 26 и 31 октября.

Козерог

Прогноз на октябрь у Козерогов-мужчин в профессиональном плане неблагоприятный. Астрологический фон будет сформирован преимущественно напряжёнными аспектами, в частности, аспектом Сатурна с Нептуном, который будет действовать весь месяц, и из-за которого гороскоп даёт резко отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной работе. В течение всего октября Козерогам следует действовать в коллективе, на втором плане, избегая ответственности и не проявляя инициативы. Вообще, в этом месяце значительная деловая активность нежелательна.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный, но сложности возникнут в промежутки 3 – 5, 8 – 9, 23 октября. Это связано с неблагоприятной активностью Солнца, не рекомендуется в эти дни проявлять самостоятельность, участвовать в конфликтах. Такой же прогноз гороскоп даёт по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Этими двумя сферами Козерогам желательно и ограничиться.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь месяц. Это крайне неблагоприятный период для командировок, начала крупного совместного проекта. Козероги рискуют переоценить свои возможности и свои представления о партнёрах, вероятны крупные ошибки, следует избегать риска. Прогноз по сфере финансов также отрицательный на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 10 – 12, 21 и 30 – 31 октября. Материальное положение в первой и третьей декаде неудовлетворительное, а в середине месяца относительно благополучное.

У Козерогов-женщин прогноз тоже не вполне положительный. Негативный аспект Сатурна с Нептуном и, кроме того, многочисленные напряжённые аспекты ближних планет усложнят работу Козерогов. Гороскоп даёт отрицательный прогноз, как для одиночной деятельности, так и для работы в коллективе, из чего следует, что Козерогами нежелательно в октябре находиться на первом плане, действовать самостоятельно, проявлять инициативу, рисковать.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, тем не менее, благоприятный. Только в промежуток 3 – 6 октября, из-за Солнца, Козероги столкнутся с неблагоприятными обстоятельствами в работе. В этот момент обстоятельства будут против них, и гороскоп не рекомендует пытаться их преодолеть. Лучше перенести важные встречи и дела на другие дни.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами похожий, но кроме промежутка 3 – 6 октября затруднения ожидаются ещё и 10 – 12, 21, 27 и 30 – 31 октября. В эти дни дела желательно отложить, или Козероги должны будут отнестись к работе более тщательно, и вдобавок им рекомендуется всячески избегать конфликтов и споров. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь месяц, прогноз по решению финансовых вопросов такой же.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 10 – 12 и 30 – 31 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутков 3 – 6 и 30 октября. Материальное положение в первой декаде неудовлетворительное, во второй неустойчивое, а в третьей благополучное.

В первой декаде октября у Козерогов-мужчин в прогнозе по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами негативно оцениваются 3 – 5 и 8 – 9 октября. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно.

У Козерогов-женщин отрицательный прогноз на 3 – 6 октября по основной работе, а взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже негативно характеризуется на 3 – 6 и 10 октября. Прогноз по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно благоприятный, а по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами остаётся полностью негативным.

У Козерогов-женщин тоже прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, а по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами – отрицательный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин прогноз прежний: основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается преимущественно положительно, а финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами – полностью негативно.

У Козерогов-женщин отрицательный прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и в целом положительный – по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами.

Водолей

На Водолеев-мужчин в первой половине октября, до 16 числа, будет отрицательно влиять аспект Сатурна с Меркурием, из-за которого возникнут проблемы со сложной умственной деятельностью, а также в общении с окружающими. Либо это окажется период особенно высокой интеллектуальной нагрузки, и Водолеями будет нелегко. Они должны будут особенно ответственно отнестись к изучению документов, проектов, предложений от коллег и партнёров. Самостоятельная деятельность на этот период нежелательна, рекомендуется не рисковать.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до 15 октября по указанной причине отрицательный. Также гороскоп негативно оценивает промежуток 23 – 26 октября. Здесь, из-за влияния Марса, возникнет угроза конфликта с коллегами или руководством. Скорей всего, Водолеи будут неверно оценивать ситуацию, и пытаться идти в ложном направлении.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами похожий. Гороскоп негативно оценивает деятельность Водолеев в промежутки 1 – 15, 22 – 26 и 31 октября. Причины те же самые, а в конце месяца в отношения с партнёрами вмешается Венера, возможны незначительные недоразумения. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет неустойчивым, некоторые сложности ожидаются 6 – 7, 12 – 17, 20 и 23 – 25 октября. Прогноз по финансам в целом положительный, но не рекомендуется проводить операции 12 – 16, 19 – 20 и 26 – 27 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неустойчивое: в первой декаде оно преимущественно неудовлетворительное, а далее в основном благополучное.

У Водолеев-женщин прогноз на октябрь в профессиональном плане неблагоприятный. В астрологическом фоне всё ещё будут действовать негативные аспекты Плутона с Венерой и Сатурном, а также Сатурна с Нептуном, которые продолжат негативно влиять на деловые качества и интеллектуальные способности Водолеев, а также создавать внешние помехи для работы. Аспект Плутона с Сатурном по-прежнему формирует неблагоприятную для работы среду, в которой важную негативную роль играют внешние факторы и, возможно, обстоятельства непреодолимой силы. Также возможно, что Водолеи столкнутся с необходимостью выполнять очень трудную работу, или получат нагрузку, превышающую их силы или тяжёлую психологически, например, с очень высокой ответственностью.

Гороскоп негативно оценивает и коллективную, и одиночную (в первой половине месяца) работу Водолеев. Прогноз по основной работе отрицательный на весь месяц. Возможны проблемы в деловом общении с коллегами и руководством. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 19 октября будет относительно успешным, хотя 3 – 5 и 8 – 9 октября возникнут сложности в общении: возможна несдержанность Водолеев. Деловые визиты лучше отложить.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный, а прогноз по финансовой деятельности до 16 октября отрицательный, а затем относительно благополучный (осложнения возникнут 18 – 20 и 24 – 26 октября).

Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 октября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 22 – 23 октября. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде октября у Водолеев-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 6 – 7 октября. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 и 8 – 8 октября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, за исключением 19 – 20 октября.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе до 15 октября негативный, а далее благоприятный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается так же, но неблагоприятный период продлится до 16 октября. Прогноз по сфере финансов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Водолеев-женщин негативно оцениваются основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин в основной работе сложности возникнут 23 – 26 октября, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами – в промежутки 23 – 26 и 31 октября. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно положительный, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 23 – 25 октября.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности сложности возникнут 24 – 26 октября.

Рыбы

Прогноз на октябрь у Рыб-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне будет преобладать влияние гармоничных аспектов, в том числе Урана с Солнцем, который создаст благоприятные условия для работы и продвижения в делах. Напряжённые аспекты тоже себя проявят, особенно в первой и третьей декадах, и Рыбам придётся предпринять определённые действии в связи с этим, но если всё делать правильно, Рыбы окажутся в выигрыше.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Некоторые проблемы ожидаются в промежутки 3 – 5 и 10 октября. В первом случае Рыбы могут попытаться осуществить какую-то нереалистичную идею, и у них, возможно, возникнут трения с руководством. Во втором случае будут предприняты некие неудачные действия, связанные с продвижением в карьере, которые приведут к конфликту в коллективе.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже преимущественно положительный, но первая декада будет в основном неудачной. В первой декаде сразу несколько аспектов дальних и ближних планет будут создавать препятствия в работе, поэтому важную деятельность лучше перенести на период после 11 числа. И ещё 25 – 26 октября тоже сложатся неблагоприятные для работы условия. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходят промежуток 7 – 8 октября и третья декада (с 25 числа). Прогноз по финансам положительный, кроме 6 – 9 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 3 – 5 и 10 октября возможны затруднения. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 8 – 10 октября. Материальное положение благополучное, за исключением периода 3 – 9 октября.

У Рыб-женщин весь месяц будет действовать напряжённый аспект Урана с Юпитером, который указывает на нежелательность попыток продвижения в делах и перемен в работе. Рыбы, вероятно, будут проявлять энтузиазм и инициативу, и это будет некстати. У них окажется преувеличенное представление о своих возможностях или сложившихся обстоятельствах, а их решения по этой причине будут легкомысленными. Гороскоп даёт негативный прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности Рыб. Им следует действовать в коллективе. Самостоятельные действия, особенно в третьей декаде, приведут к неудачам и конфликту с коллегами.

Прогноз по основной работе преимущественно положительный, но трудности возникнут в промежутки 2 – 6, 21 – 24 и 28 – 29 октября. Первый промежуток неблагоприятен для деловых отношений с коллегами и руководством, во втором случае Марс будет провоцировать Рыб на жёсткие действия, которые приведут к неудаче, а в последний период Солнце создаст неблагоприятные обстоятельства, из-за чего не рекомендуется в эти дни предпринимать что-либо важное.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, но некоторые посторонние помехи (возможно, личного плана) делают промежуток 3 – 5 октября неподходящим для серьёзных деловых контактов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, особенно в третьей декаде, будет неудачным. Работа с финансами будет неустойчивой, наилучший период для неё – промежуток 7 – 19 октября.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 3 – 5 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 2 – 5 и 18 – 20 октября. Материальное положение неустойчивое, особенные сложности ожидаются 2 – 5 и 18 – 20 октября.

В первой декаде октября у Рыб-мужчин в основной работе затруднения возникнут 3 – 5 и 10 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. В финансовой сфере сложности ожидаются 6 – 8 октября, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – 7 и 9 октября.

У Рыб-женщин для основной работы не подходит промежуток 2 – 6 октября, а для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – промежуток 3 – 5 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой сфере преимущественно отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов.

У Рыб-женщин также полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как неудачное.

В третьей декаде у Рыб-мужчин положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовая сфера. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 25 октября будет успешным, а на остальные дни до конца месяца прогноз негативный.

У Рыб-женщин в основной работе затруднения возникнут 21 – 24 и 28 – 29 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный, а по работе с далёкими партнёрами – отрицательный. Также и прогноз по финансам в основном негативный.

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