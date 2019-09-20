В Челябинске пешеход попал под трамвай

В Челябинске трамвай наехал на пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие произошло накануне в 20:00 в районе дома №29 по Шоссе Металлургов.

Пешеход, попавший под трамвай, переходил дорогу в неположенном месте. Трамвай отбросил его на автомобильную часть дороги, и на мужчину наехал автомобиль SsangYong.

57-летнего пешехода госпитализировали.

Госавтоинспекция города Челябинска, напоминает гражданам, что переход проезжей части в неустановленном месте приводит к трагическим последствиям. Только за 8 месяц текущего года произошло 357 наездов на пешеходов, в которых 21 человек погиб, свыше 300 получили ранения различной степени тяжести. В 97 случаях происшествия произошли по вине пешеходов. Практически у всех пеших нарушителей Правил дорожного движения, находившихся на проезжей части в темное время суток, отсутствовали световозвращающие элементы на верхней одежде, которые помогли бы водителям в условиях недостаточной видимости заранее увидеть пешехода и предотвратить дорожную трагедию.

Челябинск, Павел Зварзин

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