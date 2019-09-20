В Челябинске грузовик вылетел на трамвайную остановку, есть пострадавшие (ФОТО)

В Челябинске грузовик вылетел на трамвайную остановку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром на проспекте Победы: грузовик снес ограждение и наехал на женщину, находившуюся на остановке «Тепличная».

Пострадавшую забрала «скорая». Движение трамваев на проспекте Победы до сих пор перекрыто в обе стороны.

Фото группы «Челябинский транспорт» (VK)

Челябинск, Павел Зварзин

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