В Челябинске назвали имя председателя городской Думы

Председателем Челябинской городской Думы станет Андрей Шмидт. Такое решение принято сегодня на региональной конференции партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», называя кандидата, глава южноуральских единороссов Владимир Мякуш споткнулся на его имени – почему-то никак не может запомнить. Во ходе тайного глосования за Шмидта высказались 166 участников конференции, за как бы альтернативного кандидата Дмитрия Алехина – 33.

Первым вице-спикером станет главврач ГКБ№1 Дмитрий Тарасов. Фракцию «Единой России» в челябинской Думе возглавит директор ЛА «Уральская молния» Денис Лапотышкин.

Таким образом, процедуры формирования городской Думы завершены. Голосование за руководителей челябинского парламента, конечно, состоится на заседании Думы, но, по сути, это уже формальности.

Шмидт заявил, что намерен совмещать должности спикера Думы и проректора ЮУрГУ. Отметим, что регламент ЧГД подобного совмещения не предусматривает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.09.19

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