В Челябинской области будут судить риелторов, торговавших квартирами мертвецов

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы, совершавшей квартирные мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 11 жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, организованной группой, повлекшем лишение прав гражданин на жилое помещение, а также похищении официальных документов и паспорта у гражданина.

По версии следствия, в период с 2015 года 2017 год преступная группа, занимавшаяся риэлтерской деятельностью, находила квартиры, расположенные на территории Челябинска, хозяева которых умерли, а наследников имущества не имеется.

Действуя через подставных лиц, выдававших себя за собственников квартир, используя поддельные паспорта и документы, аферисты подыскивали добросовестных приобретателей, после чего обращались в государственные органы по регистрации прав собственности и переоформляли данные квартиры на покупателей.

Таким образом мошенники «заработали» более 17,7 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия на часть квартир наложены аресты, часть квартир по решению судов возращены собственникам, всего возмещен ущерб на общую сумму свыше 9,3 миллиона рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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