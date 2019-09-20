На Южном Урале зафиксировали новые вспышки бешенства

В Челябинской области ухудшается эпизоотическая обстановка по бешенству животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, подтверждено бешенство еще двух животных на территориях двух неблагополучных пунктов Южного Урала: у собаки в поселке Чулковка Романовского сельского поселения Саткинского района и у кошки в селе Уйское.

С целью ликвидации очагов заболевания и предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных на территориях неблагополучных пунктов, где было зарегистрировано заболевание, будет введен карантин.

Диагноз животных подтвержден областным государственным бюджетным учреждением «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 16 и 17 сентября.

Напомним, что с начала 2019 г. на территории Челябинской области выявлены 41 случай бешенства животных в 34 неблагополучных пунктах.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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