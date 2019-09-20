Челябинские чиновники избавили дорожников от «излишней» ответственности за ремонт

Общественники требуют у мэрии Челябинска провести служебную проверку чиновников, занизивших гарантийный срок на ремонт дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители движения обратились к исполняющей обязанности главы Челябинска Наталье Котовой с просьбой провести служебное расследование в городском управлении дорожного хозяйства. Поводом для этого послужило решение чиновников установить слишком маленький срок гарантии – один год на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Контракт по итогам аукциона в электронной форме с АО «Южуралмост» был заключен в 2017 году. Согласно документу, гарантийный срок на качество отремонтированных дорог составил всего лишь один год. Представители управления дорожного хозяйства проигнорировали распоряжение министерства транспорта РФ об установлении гарантийных сроков на качество дорог от четырех лет. Тем самым местные чиновники продемонстрировали вопиющую бесхозяйственность и управленческую некомпетентность», – рассказал эксперт общественной организации Дмитрий Денисов.

Последствия такого решения жители ощутили довольно скоро. На участке дороги по улице Братьев Кашириных общественники обнаружили провалы дорожного покрытия, асфальт, уложенный в 2017 году, уже крошится. Между тем, гарантия истекла в прошлом году. И теперь исправлять ситуацию городу придется за счет бюджета.

Качество дорог напрямую зависит от наличия гарантийных сроков на работу и их продолжительности, уверены общественники. Очевидно, что заниженные сроки гарантии ведут к недисциплинированности подрядчика. Понимая, что продержаться дорога должна всего лишь год, исполнители нередко намеренно экономят на материалах и нарушают технологию укладки асфальта.

«За год невозможно точно определить, каким было качество работ подрядчика, а следовательно, город получит повышенную финансовую нагрузку при повторном ремонте. Челябинск из-за года гарантии несет большие риски, чем соседние Екатеринбург и Тюмень, которые в 2017 году заключили контракты с подрядчиком на ремонт дорог, предусмотрев четыре года гарантии. Считаем, что позиция управления дорожного хозяйства противоречит самой цели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая предусматривает сокращение расходов бюджета за счет увеличения гарантийных сроков на ремонт дорог», – рассказалобщественник Олег Гудимов.

Общественники обратились к руководству города с просьбой провести служебную проверку и определить, по какой причине и в чьих интересах действовали чиновники, подписывая контракт с заниженной гарантией. «Мы настаиваем на персональной ответственности в данной ситуации, вплоть до кадровых решений, а также – на актуализации списка гарантийных дорог Челябинска. Необходимо, чтобы данная информация была открытой», – заключил Гудимов.

Кроме того, общественники направили обращение в Главное контрольное управление региона с просьбой взять ситуацию на особый контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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