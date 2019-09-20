Суд смягчил приговор экс-главе южноуральского села

Суд сократил срок главе Баландинского сельского поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, судебная инстанция, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы Баландинского сельского поселения Веры Галицковой, частично изменил приговор Красноармейского районного суда от 3 апреля, которым она признана виновной в получении взятки, покушении на получение взятки в крупном размере, покушении на превышение должностных полномочий, а также в хищении чужого имущества, вверенного виновному, путем растраты, с использованием служебного положения.

Галицкова, занимавшая должность главы Баландинского сельского поселения Красноармейского района, за денежное вознаграждение предоставляла во владение земельные участки путем незаконного отчуждения из собственности муниципального района.

Красноармейским районным судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 2 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 7 лет.

Приговор обжаловали осужденная и ее адвокат, они настаивали на его отмене в части оправдания по пяти эпизодам покушения на превышение должностных полномочий.

После рассмотрения апелляции Челябинским областным судом по предъявленному обвинению в совершении пяти эпизодов покушения на превышение должностных полномочий экс-чиновница оправдана в связи с отсутствием события преступления, за ней признано право на реабилитацию. Апелляционная инстанция снизила срок назначенного районным судом наказания до 5 лет 6 месяцев, в остальной части оставив приговор без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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