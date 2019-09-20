В Челябинске снова закроют движение троллейбусов по улице Свободы

Движение троллейбусов по улице Свободы в Челябинске закроют на все выходные.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для производства работ по укладке асфальта (при соответствующих погодных условиях) будет закрыто движение троллейбусов по улице Свободы от Тимирязева до конечной «Железнодорожный вокзал» с 5 часов 21 сентября до 5 часов 23 сентября.
Движение троллейбусов будет организовано:
маршрут №5 АМЗ – пл. Революции – Детский мир – ул. Тимирязева – АМЗ;
маршрут №17 ул. Молдавская – Детский мир – ЧТЗ.
Напомним, в минувшие выходные движение троллейбусов по улице Свободы также не осуществлялось.
Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев
Челябинск. Другие новости 20.09.19
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