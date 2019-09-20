Уралу обещают привычную зиму и теплый март

Грядущая зима на Южном Урале не обещает природных аномалий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз погоды на октябрь – март. В целом по России, за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около средних многолетних значений.

Нормы средней месячной температуры (0С)

Октябрь может быть чуть холоднее привычного на юге УрФО – в Челябинской и Курганской областях.

В ноябре и декабре на Урале прогнозируется соответствие температуры средним многолетним значениям, и только на севере УрФО может быть выше нормы.

Новый год принесет в регион некоторое разнообразие: в северной половине округа может быть чуть холоднее обычного, в южной и на северо-востоке – чуть теплее, а на юге Челябинской области прогнозируются температуры ощутимо выше нормы.

Февраль никаких аномалий уральцам не сулит, а вот март обещает быть теплым на большей части территории России, включая Урал. Исключение может составить северо-западная часть УрФО, где в марте прогнозируется привычный температурный режим.

Синоптики отмечают, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58% – 81%.

И предупреждают: в течение холодного периода 2019-2020 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.09.19

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