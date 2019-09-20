Жители Советского района Челябинска останутся без электричества и воды

В Советском районе частично ограничат подачу электроснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 22 сентября, в Советском района города Челябинска специалисты филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго» будут проводить работы по замене опоры 110 кВ. Для безопасного выполнения отдельных этапов демонтажа и установки электрооборудования рабочим необходимо ограничить электроснабжение в некоторых домах потребителей.

Временное обесточивание коснется только жителей, которые подключены к подстанции (ПС) 110 кВ «Южная». Выполнение работ начнется с 04:00 и закончится в 13:00. В зону перекрытия электропитания попадает площадь, ограниченная улицами Сулимова, Овчинникова, Цеховая, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цвиллинга, Перовской, Монакова, Комсомольская с населением в 4500 человек.

Также будут отключены муниципальные организации: МОУ Детский Дом № 6, Лаборатория ГМЛПУЗ ЧОКБ (ул. Переселенческий пункт, 11), насосные МУП ПОВВ, ЦТП АО «УСТЭК-Челябинск», Отделение МБУЗ «Городская клиническая больница №1» (ул. Доватора, 26), отдел полиции по вопросам миграции Советского района (ул. Цвиллинга, 58б).

Кроме того, возможно увеличение интервалов движения на трамвайных маршрутах №3, №5, №7, №8, №16.

Энергетики обращаются к челябинцам с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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