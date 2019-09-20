Прокуратура требует возбудить уголовное дело после «увлекательной» поездки юных челябинцев из Крыма

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела после «спартанского» возвращения челябинских школьников из Крыма.

Как сообщал ранее «Новый День», группу детей, возвращавшихся из Крыма в Челябинск, остановили в первой половине августа в Саратовской области. Сотрудники ГИБДД региона были ошеломлены условиями, в которых ехали школьники.

Об ужасающих условиях возвращения детей из детского лагеря в Крыму рассказали их родители. 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет возвращались в маленькой грязной маршрутке, спали прямо на полу автомобиля и два дня обходились без еды.

«Мне позвонила мама, которая ехала в сопровождении с группой наших детей. Она скинула фотографии, на которых видно, как дети спят прямо на полу в тесной грязной маршрутке. За рулем один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел это. Детей не кормили, это тоже не было предусмотрено», – рассказала мама одного из челябинцев.

Узнав о происходящем, родители обратились в управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские связались с коллегами из Саратовской области, где на тот момент должна была находиться маршрутка. Убедившись, что условия перевозки детей, действительно, представляют опасность для жизни школьников, южноуральцев доставили в детский лагерь на Саратовщине, где накормили и уложили спать.

Однако, несмотря на разгоревшийся в прессе скандал, правовой оценки ситуация не получила до сих, хотя прошло уже больше месяца. В настоящее время прокуратура Челябинской области передала в СКР материалы проверки для решения о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

Челябинск. Другие новости 20.09.19

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