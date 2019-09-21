В Челябинске напали на решетку областного правительства

В Челябинске повредили забор у здания областного правительства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько секций ограждения на улице Цвиллинга вырвали из креплений и бросили на тротуар.
Как оказалось, забор сломал 62-летний пенсионер. Мужчина был пьян и внятно объяснить, чем ему помешала кованая решетка, не смог.
В полиции расценили его схватку с забором как мелкое хулиганство.
Напомним, ранее горожане предлагали сотрудникам областного правительства стать ближе к народу и снести ограждение. Но чиновники отказались.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 21.09.19
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