В Челябинске стартует отопительный сезон

В дома челябинцев придет долгожданное тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон в Челябинске начнется в среду, 25 сентября. Распоряжение об этом подписала врио главы города Наталья Котова.

Сегодня, 23 сентября, начали подавать отопление в школы и другие социальные объекты. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Дмитрий Петров. «Объекты коммунальной инфраструктуры готовы на 100%. С 25 сентября запуск отопления в многоквартирных домах. Будет запускаться поэтапно в течение пяти дней», – сообщил чиновник.

По словам Петрова, в детских садах и больницах батареи уже теплые.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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