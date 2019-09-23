Главы двух министерств Челябинской области отправлены в отставку

В правительстве Челябинской области кадровые перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению губернатора глава министерства здравоохранения Сергей Приколотин и министр социальных отношений Татьяна Никитина освобождены от занимаемых должностей.

Обязанности руководителя минздрава временно исполняет заместитель министра Виктория Сахарова. Руководить социальным ведомством до назначения нового главы поручено Татьяне Ильиной, ранее работавшей в должности заместителя минсоцотношений.

Ожидается, что контракты с Приколотиным и Никитиной после недавней инаугурации главы региона и последующей отставки правительства перезаключены не будут. В команде Алексея Текслера остается вице-губернатор Вадим Евдокимов и руководители курируемых им ведомств – министр спорта Леонид Одер и министр образования Александр Кузнецов. О других отставках в южноуральском правительстве будет объявлено в ближайшие дни.

Челябинск, Юлия Димова

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