В Челябинской области массово заселяют сирот в непригодное жиле

Общественники требуют у губернатора прекратить нарушать права сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения провели мониторинг жилья, которое предоставляют детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В результате выявлены десятки случаев, когда такая жилплощадь была непригодна для проживания. Общественники направили список нарушений главе региона с просьбой взять на контроль ситуацию и обеспечить эту категорию граждан квартирами надлежащего качества.

Ранее, после обращения ОНФ, главное контрольное управление Челябинской области подтвердило нарушения, выявленные общественниками. «Некоторые сироты пытаются решить проблему с выданным некачественным жильем с 2017 года, в том числе через суд. В похожую ситуацию попали сразу несколько воспитанников интернатов Южного Урала. Они рассказали, что в 2016 году им предоставили квартиры по договору социального найма. Однако жить в условиях, предложенных чиновниками, по словам сирот, невозможно», – отметила эксперт Татьяна Кузнецова.

В частности, в городе Верхнеуральске в доме на улице Братьев Кашириных промерзают стены. Дом не является объектом капитального строительства, он возведен без бетонного фундамента, стоит на сваях, сваренных из отрезков труб. Стены сделаны из панелей, обои наклеены прямо на древесно-стружечные плиты, на пол уложен линолеум без подложек (изоляционный материал между основанием пола и напольным покрытием) и теплоизоляции. Вместо входных дверей установлены межкомнатные, обитые жестью. Водоснабжение отсутствует.

Аналогичным образом выглядит жилье, выделенное для сироты на соседней улице Цветочной в том же Верхнеуральске. В этой квартире, помимо тонких стен и других проблем отсутствует цивилизованное водоснабжение. Подача воды происходит через резиновый шланг без утепления, который заведен в дом.

А в селе Чесма сироте выдали квартиру в ветхом доме, который разрушается, и жить в нем небезопасно. Активисты зафиксировали, что отмостка значительно просела, рушится фасадная часть здания. На стенах дома – трещины, в том числе сквозные, потолок протекает, в комнатах сырость и черная плесень. Доски потолочного покрытия уложены с большими зазорами. Вместо гидроизоляции на чердаке использованы картонные коробки. Сам чердак, вопреки всем требованиям безопасности, используется как склад для мусора.

Общественники попросили областные власти обратить особое внимание на тот факт, что нет системы надлежащего учета и сбора информации, необходимой для обеспечения жильем детей-сирот.

«При запросе данных о количестве детей-сирот, получивших жилье с 2017 года и поставленных на учет, а также о механизме проверки качества передаваемых квартир выяснилось, что министерство социальных отношений региона такими сведениями не располагает. Можно сделать вывод о недостаточной информированности ведомства, которая влечет риски неверного планирования, необходимого для обеспечения детей-сирот жильем. Такой подход недопустим, поскольку речь идет об одной из самых незащищенных категорий граждан», – резюмировала Татьяна Кузнецова.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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