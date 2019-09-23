На Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сигнал «Внимание всем!» прозвучит 25 сентября в период с 11 до 14 часов в городах и районах области. Напомним, единый сигнал существует для оповещения населения в случае угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, стихийного бедствия или военных действий.

Прерывистое звучание электросирен и громкоговорителей в течение пяти минут будет раздаваться с крыш зданий, а также на территории предприятий. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Согласно инструкции, услышав звуки электросирены, нужно немедленно включить радиоточку, радиоприемник или телевизор, чтобы прослушать информационное сообщение.

Челябинск, Юлия Димова

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