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Понедельник, 23 сентября 2019, 11:23 мск

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Глава южноуральского госкомитета охраны памятников подал в отставку

Председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин уходит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин подал в отставку на фоне скандала, разразившегося с началом строительных работ по возведению развязки на улице Нагорная.

Напомним, с требованием отправить чиновника в отставку неделю назад выступил известный краевед, координатор инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев, возмущенный разрушением культурного слоя строителями компании-подрядчика, возводящей третью очередь автомобильной развязки между улицами Братьев Кашириных, Труда, Свободы и Российская.

Александра Баландина общественник обвинил в фактическом потакании нарушениям законодательства об охране памятников культуры. Ведь даже после того, как чиновник подписал постановление о приостановке работ по улице Нагорная документ «затерялся» в бюрократических коридорах, а строители продолжали работать, ссылаясь на то, что официальных бумаг не получали. «Г. Баландин должен подать заявление об увольнении, как чиновник, не способный выполнять работы по охране памятников истории и культуры народов Российской Федерации», – заявил Латышев.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

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