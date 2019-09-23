В Челябинске водитель маршрутки изуродовал пассажира

Водитель челябинской маршрутки напал на пассажира с мачете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе ТК «Комсомольский».

По словам очевидцев, в ходе словесной перепалки с одним из пассажиров водитель маршрутного такси №91 выскочил на остановке из кабины авто и набросился на обидчика с холодным оружием в руках, пишет «31 канал». Челябинца с резаной раной уха и переломом костей черепа доставили в больницу.

По факту нападения на пассажира проводится полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства вооруженного конфликта.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.09.19

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