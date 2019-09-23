Теперь официально: южноуральский губернатор рассказал об изменениях в составе правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона продолжил формирование нового состава областного правительства.

Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Павел Рыжий. Новое ведомство дополнило состав органов исполнительной власти региона. Кадровый состав воссозданного минпрома будет сформирован в том числе из кадрового резерва и из числа победителей проекта «Команда Челябинской области».

Покидает свой пост министр здравоохранения Сергей Приколотин, который продолжит работу в качестве директора ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области». Кроме того, оставят свои должности министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник главного управления «Государственная жилищная инспекция» Олег Датских. Также не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым.

На пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова, который в настоящее время занимает должность главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр».

На должность министра социальных отношений региона рассматривается кандидатура уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной, а на вакансию председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия области – начальника отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексея Федичкина.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева. Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности заместителя министра. Кандидатура на должность начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция» в соответствии с действующим законодательством находится на согласовании в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Людмила Рерих продолжит работу в качестве исполняющего обязанности председателя государственного комитета по делам ЗАГС. Ее кандидатура также будет согласовываться с федеральными структурами.

С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу без приставки «и.о.». Работа по совершенствованию структуры правительства и обновлению его кадрового состава будет продолжена.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев

Челябинск. Другие новости 23.09.19

В Челябинске водитель маршрутки изуродовал пассажира. / Глава южноуральского госкомитета охраны памятников подал в отставку. / На Южном Урале взвоют сирены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»