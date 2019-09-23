Верхний Уфалей на трое суток остался без воды

Жители двух микрорайонов Верхнего Уфалея лишились воды из-за коммунальной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, проблемы с водоснабжением начались в минувшее воскресенье: на одной из скважин вышло из строя насосное оборудование.

В ночь на понедельник специалисты заменили неработающий агрегат, но уровень воды в накопительных баках фильтровальной станции оказался на нулевой отметке.

В связи с этим до сих пор отсутствует давление воды в микрорайонах Центральный и Спартак. Без воды оказались тысячи жителей. Парализована работа социальных учреждений, временно закрыты детские сады. «На данный момент в микрорайон Центральный подана вода из микрорайона Никельщиков. Но давление остается недостаточным, поэтому на верхних этажах водоснабжение будет отсутствовать до накопления воды в баках. В данных микрорайонах возможны проблемы с подачей воды с 23 по 25 сентября», – уточнили в администрации города.

Жителей просят «отнестись к сложившейся ситуации с пониманием» и дождаться подвоза технической воды по графику.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.09.19

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