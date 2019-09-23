В Челябинске управляющая компания не замечала разваливающийся многоквартирный дом

В Челябинске прокуратура потребовала от управляющей компании надлежащего содержания многоквартирного дома по улице Суркова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска совместно с государственным инспектором Челябинского территориального отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» провело проверку соблюдения ООО «Хризолит» требований жилищного и лицензионного законодательств при осуществлении управления многоквартирным домом №4 по улице Суркова.
В ходе выездной проверки выявлены нарушения лицензионных требований управляющей организацией: имеется частичное разрушение отмостки, нарушение внутренней отделки лестничных клеток в 4 подъездах, подвальное помещение частично подтоплено водой, сточными водами, имеет запах канализации, на фасаде отсутствуют таблички с указанием номеров подъездов и номеров квартир.
«Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения работниками ООО «Хризолит» обязанностей по содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома», – подчеркнули в прокуратуре.
Директору ООО «Хризолит» прокурором внесено представление об устранении нарушении требований федерального законодательства.
Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Селезнев
Челябинск. Другие новости 23.09.19
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