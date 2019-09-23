Строительство развязки в центре Челябинска временно заморозят

Власти Челябинска пошли навстречу краеведам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска пообещали приостановить строительство транспортной развязки улиц Братьев Кашириных и Российская на время археологических раскопок. Об этом заявил челябинский краевед Юрий Латышев.

«Сегодня вместе с депутатом Центрального района Романом Никитиным встретились с Котовой и Алейниковым. Договорились, что все земляные и монтажные работы на улице Нагорной от Красноармейской до Российской будут немедленно приостановлены. Будет заключен договор с археологами по проведению археологических спасательных работ на котловане на углу улиц Красноармейской и Нагорной, а также организовано археологическое наблюдение дальнейших работ на территории культурного слоя», – написал общественник на своей странице в соцсети.

Ранее куратор инициативной группы «АрхиСтраж» направил обращение прокурору Челябинской области Виталию Лопину с жалобой на бездействие сотрудников прокуратуры, не принявших меры для приостановки строительных работ на территории выявленного объекта культурного наследия. По словам Латышева, в период с июня по август 2019 года работники организации «Мостоотряд-16», филиала челябинской компании «Уралмостострой», провели незаконные работы на опоре на углу улиц Красноармейской и Нагорной в пределах культурного слоя Челябинска на основании незаконного разрешения на строительство, не согласованного с региональным органом охраны памятников истории и культуры.

«Бездействие прокуратуры и регионального органа охраны памятников истории и культуры привело к тому, что с 15 сентября 2019 г. по нынешний день (22 сентября 2019 г.) работники «Мостоотряда-16» приступили уже к фактическому уничтожению объекта культурного наследия. За это время было полностью уничтожено более 100 квадратных метров культурного слоя и сотни квадратных метров значительно повреждено», – считает краевед. В конце прошлой недели общественник также написал заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц по статье 243 УК РФ – «Уничтожение и повреждение объектов культурного наследия».

Как уже сообщал «Новый День», 16 сентября госкомитет выдал предписание о приостановке работ на улице Нагорная, однако строители его проигнорировали, объяснив это тем, что не получали никаких официальных документов. Отметим, в мэрии Челябинска, несмотря на решение о приостановке строительства, к сохранению культурного наследия народов России относятся скептически, полагая, что никакой исторической ценности застраиваемая территория не представляет.

Челябинск, Юлия Димова

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