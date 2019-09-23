Челябинца, носившего взятки сотруднику Росреестра, оштрафовали на 4 миллиона рублей

Житель Южного Урала осужден за посредничество в передаче взятки сотруднику Росреестра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 23 сентября, Калининский районный суд Челябинска признал 46-летнего местного жителя виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в значительном и крупном размере.

Установлено, что мужчина в 2016 году от лица директора коммерческой организации передал 30 тысяч рублей главному специалисту-эксперту отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Челябинской области за регистрацию права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения, расположенные по проспекту Ленина, 21.

Кроме того, в 2018 году он выступил посредником при передаче взятки в 500 тысяч рублей тому же лицу от той же организации за совершение заведомо незаконных действий по проведению государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости нежилого назначения здания по улице Дзержинского, 93А.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области. Обвиняемым в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил челябинца к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 4,1 миллиона рублей.

В части исполнения наказания в виде штрафа обращено взыскание на имущество осужденного стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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