В Челябинске столкнулись две маршрутки: пострадали 11 человек

В Тракторозаводском районе столкнулись два микроавтобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером сегодня, 23 сентября, на улице Горького в Тракторозаводском районе Челябинска.

Столкнулись микроавтобусы, следовавшие по маршрутам №46 и №91. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции одним из водителей маршруток.

В результате ДТП пострадали 11 человек. Десятерых горожан госпитализировали в больницы Челябинска.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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