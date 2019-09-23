На Урале у дюжины человек заподозрили бешенство

Двенадцать жителей Челябинской области и Башкирии проверяют на бешенство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг распространения опасного заболевания среди животных обнаружен в поселке Василовка на территории ЗАТО Трехгорный.

В дачном доме местных жителей погибла кошка. Хозяева сдали труп животного на исследование, сообщает телерадиокомпания ТВС, в ходе которого у погибшего животного диагностировали бешенство.

Установлено, что с зараженным питомцем контактировали шесть жителей Трехгорного, в том числе восьмилетний ребенок, а также шесть жителей Уфы, в числе которых дети трех и шести лет.

В настоящий момент все пострадавшие проходят антирабическое лечение. Работа по профилактике распространения инфекционного заболевания продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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